ADL in conferenza stampa: “Spalletti? Non l’ha portato il ds, a me già piaceva”

De Laurentiis in conferenza stampa, per l’uscita del film ‘Sarò con te’: “Spalletti? Non l’ha portato il ds, a me già piaceva”

In occasione dell’uscita del film, dedicato allo scudetto vinto lo scorso anno dal Napoli, ‘Sarò con te’, il presidente Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conferenza stampa. Queste alcune delle sue dichiarazioni:“Ho sempre interpretato il ruolo dell’imprenditore, investire denaro, amore, intelligenza, vivo con impegno la mia professione.

Io non conoscevo assolutamente il gioco del calcio, ma alcuni giocatori più importanti della storia del Napoli li ho portati io. Lo stesso Spalletti non l’ha portato il ds, a me era sempre piaciuto per il suo carattere, uno che ha gli attributi”.

