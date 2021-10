Vlahovic – L’attaccante chiude con la Fiorentina, possibile la pista Juve

Dusan Vlahovic chiude con la Fiorentina, l’attaccante rifiuta ogni proposta di rinnovo, dunque si fa strada la pista Juventus, ma occhio a Milan, Liverpool e Atletico Madrid.

L’edizione odierna di Tuttosport, focalizza sulla situazione attuale di Vlahovic, che dopo aver rifiutato il rinnovo con la Fiorentina è in cerca di un’altra meta: “È rottura fra Dusan Vlahovic e la Fiorentina. Lo annuncia in modo piuttosto clamoroso il presidente della Viola, Rocco Commisso, con un duro comunicato nel quale rende conto ai tifosi dell’ultimo rifiuto del bomber alla proposta di rinnovo. E con un «prendiamo atto della volontà del giocatore e del suo entourage» sembra chiudere a qualsiasi ulteriore trattativa e, seppure in modo indiretto, mettere il giocatore sul mercato.

La Juventus, che nella corsa per Vlahovic è senza dubbio iscritta, avrebbe qualche difficoltà ad anticipare lo sprint, ma non rimarrebbe a guardare. Certo, la situazione sarebbe più semplice se la volata per Vlahovic si disputasse in estate, quando i bianconeri avrebbero agio di muoversi con maggiore agilità finanziaria e gestire meglio le necessarie cessioni o dismissioni, per fare spazio nella rosa e nel monteingaggi a Vlahovic”.

