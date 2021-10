Alvino: “Di Lozano si parla poco, ma per Spalletti è fondamentale”

Carlo Alvino, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e soprattutto per spezzare una lancia a favore di Hirving Lozano.

Le parole di Alvino su Lozano: “Lozano? Se ne parla poco, ma effettivamente vedendo il suo ultimo match report ci rendiamo conto quanto sia stato fondamentale. E’ una freccia in più per Spalletti, è un cootitolare del ruolo. L’anno scorso si è caricato sulle spalle tutta la squadra, quest’anno togliendosi di dosso questa responsabilità, sono sicuro che ci regalerà delle soddisfazioni enormi per quelle che sono le sue caratteristiche. Non dimentichiamoci che Lozano, al dispetto del fisico, è un giocatore potente, gli strappi sono sotto gli occhi di tutti. Inoltre vede la porta e questo è sicuramente un punto in favore del messicano”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, infortunio per Ounas: sarà fuori per circa un mese

Roma, infortunio per Smalling: in forte dubbio contro il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’italiana Rebecca Bettarini sposa l’ultimo erede dei Romanov: “Chiamatemi Altezza Imperiale”