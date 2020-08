Gattuso ha scelto la formazione

La sfida contro il Barcellona si avvicina, con Gattuso che ha sciolto ormai i dubbi sugli 11 da mandare in campo nella sfida di Champions. Come riporta il Corriere Dello Sport oggi in edicola, le scelte sono fatte. Manolas la spunta su Maksimovic in difesa, mentre a centrocampo Demme è favorito su Lobotka. In attacco confermato Callejon a destra, con Mertens al centro. L’unico dubbio è legato ad Insigne, che ancora non è recuperato. Se il Capitano azzurro non dovrebbe farcela, con Elmas che potrebbe spuntarla su Politano e Lozano.