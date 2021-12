Lo Stadio Maradona inserito nell’elenco degli immobili in vendita dal comuna di Napoli

Lo Stadio Maradona in vendita

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il Comune di Napoli avrebbe inserito nell’elenco degli immobili in vendita anche lo Stadio Diego Armando Maradona. Infatti, nella lunga lista inviata da Palazzo San Giacomo a Invimit figura anche l’impianto di Fuorigrotta. Nei prossimi mesi la stessa società individuerà dalla lista fornita, gli immobili che riterrà più appetibili sul mercato italiano per poi procedere alle fasi di vendita. De Laurentiis, magari, potrebbe approfittare della situazione per regalare alla tifoseria un impianto moderno come molti club esteri offrono ai propri tifosi.

