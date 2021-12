Calciomercato, la Juventus in cerca di un attaccante. Spunta il nome di Milik

Calciomercato, la Juventus di nuovo su Milik

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus è in cerca di un attaccante e starebbe pensando all’ex Napoli Arek Milik. Il polacco, attualmente al Marsiglia, già in passatp è stato accostato ai bianconeri, che secondo la dirigenza sarebbe il giusto rinforzo per il reparto offensivo. Lo stesso Milik, sarebbe stanco della sua avventura nel sud della Francia e il ritorno in Italia non gli dispiacerebbe.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lo Stadio Maradona inserito nell’elenco degli immobili in vendita dal comuna di Napoli

Possibile addio di Insigne già a gennaio, ADL ha già il sostituto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Carceri, muore dopo aver perso 25 kg, inchiesta a Torino