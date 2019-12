Partecipa al nostro gioco e vinci una serata da “TRITO” Pub Gourmet a Portici

Partecipa al nostro gioco organizzato in collaborazione con “Trito” Pub gourmet di Portici.

Grazie a “Trito” Pub gourmet di Portici (NA) anche per la stagione calcistica 2019/2020 ci divertiremo insieme cercando di vincere un panino e una birra per due persone.

Partecipare è semplice, basta iscriversi al gruppo ufficiale della testata giornalistica ForzAzzurri.Net (clicca qui per iscriverti) e cercare di indovinare il risultato finale delle gare di campionato disputate dal nostro amato Napoli. Importante sarà indicare anche i nomi dei marcatori. Qualora più utenti dovessero indovinare il risultato finale, infatti, per l’attribuzione del premio si andranno a guardare i nomi degli eventuali marcatori indicati. Chi ne avrà azzeccati di più si aggiudicherà la cena. Nel caso in cui una sola persona avesse indovinato il risultato finale non sarà necessario esaminare i nomi dei marcatori.

Infine, se più utenti dovessero indovinare il risultato finale di 0-0, il premio sarà assegnato a quello che PER PRIMO avrà indicato il risultato.

Il vincitore sarà proclamato, di volta in volta, attraverso la pubblicazione di un apposito post da parte di un amministratore del gruppo di ForzAzzurri.net.

Il gioco sarà attivo sul gruppo ogni giovedì e sarà possibile fare il proprio pronostico fino a qualche minuto prima dell’inizio della gara.

Prova a indovinare il risultato finale e i marcatori della prossima partita del Napoli e vinci panino e birra per due persone.

Trito Pub Gourmet si trova in Via Salvatore Pagliano, 13 – 80055 – Portici

