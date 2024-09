La Gazzetta dello Sport – Sacchi: “Stimo molto Conte. Lukaku? Se lo ha voluto è perché lo conosce bene”

Arrigo Sacchi, è stato intervistato dal quotidiano. Questi sono alcuni spezzoni, rilasciati sull’edizione odierna: “Il lavoro di Thiago Motta mi incuriosisce molto. Bene le prime due partite, poi in questo periodo degli sbalzi ci stanno: soprattutto se trovi un’avversaria che gioca una partita “giusta” come la Roma. All’inizio si punta su chi pensi ti possa dare il cento per cento. Ma con il tempo – e gli serviranno anche i nuovi, per farlo – costruirà una Juve che possa cercare di imporsi con un calcio offensivo: qualcuno che ci prova in Italia c’é.

Stimo molto Antonio Conte, uno di quegli allenatori che danno la vita. Lukaku ultimamente non mi aveva entusiasmato, ma se lo ha voluto é perché lo conosce bene. E potrà pensare solo al campionato: la Champions già ti mangia la testa, questa nuova formula può prosciugare altre energie. Sorpresa? Il Parma gioca bene, Pecchia sa quello che fa. Ma è da tanto che non vedevo giocare così il Toro”.

