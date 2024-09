VAR – Lobotka: “Addio al Napoli? Conte non ha voluto. Sono contento di essere rimasto”

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, è stato ospite a un podcast slovacco, dove ha parlato della sua permanenza in azzurro:

“Addio al Napoli? Conte, il nuovo allenatore, ha deciso subito dopo il suo arrivo di non far andare da nessuna parte quattro giocatori. E non puoi farci molto. Ho ancora un contratto valido qui. Ho detto che se dovessi andarmene, allora o al Barcellona, di cui si è parlato molto, o in un altro grande club. Non ci sono molti posti a cui puoi andare dal Napoli. Ma sono contento di essere rimasto.

De Laurentiis? Io sono felice a Napoli, non ho fretta di andare da nessuna parte. Ora ho la mia età e la penso diversamente da quando avevo 23 anni. Sono ancora sotto contratto e qualunque cosa accada, accadrà”.

