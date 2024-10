Corriere dello Sport – Osimhen, può dire addio al Napoli già da gennaio

L’dizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano, potrebbe essere acquistato già a gennaio dal Galatasaray, club dove è in prestito ora, o dal Chelsea.

“Per quel che riguarda Osi, invece, la storia è interamente legata alla clausola rescissoria. Nuova di zecca, abbattuta dopo il trasferimento al Galatasaray in prestito secco fino a giugno, ma come sempre non valida per l’Italia: da 130 milioni agli 81 di gennaio e ai 75 di giugno. Più accessibile, decisamente più appetibile, nonostante Victor abbia di recente dichiarato: «Valgo più di 100 milioni».

A Istanbul sembra molto felice: bacia la maglia, bacia i tifosi, spende parole stupende per loro e la città. E così, beh, il Gala sta pensando seriamente di acquistarlo a gennaio: coronamento di un colpo di fulmine. Per i turchi l’importo resterebbe sempre 75 milioni: i 6 milioni in più d’inverno, infatti, sono relativi alla clausola di risoluzione del prestito, una specie di indennizzo nel caso in cui Osi andasse altrove. Tipo al Chelsea: ci ha provato ad agosto ed è ancora molto interessato, tanto da valutare l’ipotesi di affondare il colpo tra tre mesi. A 81 milioni, certo: 75 al Napoli, 6 al Gala“.

