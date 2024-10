Radio Kiss Kiss Napoli – Vigliotti: “Rinnovo Kvara? So fino a dove può spingersi ADL! Più di tanto non può fare”

Il giornalista Gianluca Vigliotti, è intervenuto in diretta a Radio Goal: “Rinnovo Kvaratskhelia? So che tipo di sforzo il Napoli può fare per accontentarlo. Quello che guadagna di più è Lukaku e il Napoli adeguerebbe le cifre del contratto di Kvara fino a quelle che percepisce Lukaku.

Il Napoli più di questo non può fare, non può andare oltre queste possibilità. Adesso dipende da Kvara, se ritiene congruo l’adeguamento proposto dal Napoli o meno. Tutti noi eravamo convinti che il Napoli avesse già pronto l’acquirente di Osimhen, nessuno di noi pensava che De Laurentiis avesse firmato un contratto da 10 mln senza avere garanzie nè certezze”.

