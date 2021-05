Juventus, per il dopo Pirlo si punta a Gattuso

Juventus, occhi su Gattuso per la panchina

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus con ogni probabilità si separerà da Andra Pirlo anche in caso di qualificazione in Champions. In casa bianconera il nome individuato per il ruolo di allenatore per la prossima stagione, è quello di Gennaro Gattuso. L’attuale tecnico azzurro andrà via da Napoli, che ha interrotto i contatti con la Fiorentina che sembrava poter essere un opzione per il suo futuro.

