Napoli-Verona, Gattuso conferma la formazione di Firenze

Napoli-Verona, nessuna novità in formazione per Gattuso

Napoli-Verona in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio Maradona, sarà una gara molto importante per il futuro azzurro. Gennaro Gattuso sembra orientato a confermare la formazione che ha vinto a Firenze, anche se c’è solo un dubbio legato a chi schierare tra Politano e Lozano. In porta ci sarà ancora Meret, davanti a lui Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e Hysaj. Linea mediana composta da Bakayoko e Fabian Ruiz, con Demme ancora non al meglio. In attacco confermato Osimhen, alle sue spalle Insigne, Zielisnki e Politano, quest’ultimo dovrebbe spuntarla su Lozano per una maglia da titolare.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

