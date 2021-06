Diers Mertens resta a Napoli, ama la squadra ma c’è anche un altro motivo

Il Corriere della Sera svela uno dei motivi della permanenza di Dries Mertens al Napoli.

Dries Mertens resta in azzurro. L’attaccante belga ha smentito tutte le voci riguardo un suo possibile addio al Napoli. Dries Mertens non ha mai nascosto l’amore che prova nei confronti della squadra, ma anche dei tifosi e della città stessa. Nonostante ciò il Corriere della Sera evidenzia un altro motivo che va a favore della permanenza del giocatore belga. Quest’ultimo ha a che fare con Victor Osimhen, che in futuro dovrà allontanarsi dalla squadra per un lungo periodo di tempo.

“Dries ha un altro anno di contratto a 4,5 milioni di euro a stagione, una cifra abbastanza pesante per il Napoli che vuole abbassare il monte ingaggi. Spalletti apprezza tanto l’attaccante belga, ha sempre amato il centravanti associativo che aiuta la squadra a sviluppare la manovra e nella prossima stagione bisognerà fare i conti con la Coppa d’Africa che a gennaio toglierà Osimhen al Napoli per un mese.”

