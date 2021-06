Napoli, agente Hysaj: “Non abbiamo parlato con la Lazio e non rinnoverà”

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, parla del futuro del giocatori e si sofferma soprattutto su Napoli e Lazio.

L’agente di Elseid Hysaj Mario Giuffredi è intervenuto nella trasmissione di Raffaele Auriemma “Si gonfia la rete”. Il difensore albanese sembra essere sempre più lontano da Napoli, nell’ultimo periodo è stato spesso accostato alla Lazio ed il suo agente parla proprio di ciò.

“Per Hysaj stiamo considerando varie ipotesi. Non abbiamo ancora parlato con la Lazio, quindi stiamo lavorando a varie soluzioni. Se poi la Lazio arriva va bene. Chiunque lo prenderà farà un affare. Certamente non ci sarà il rinnovo con il Napoli. Come terzino sinistro ci sarà Mario Rui che credo resterà, bisogna sempre vedere cosa accade sul mercato.”

