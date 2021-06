Mercato Napoli, tra gli obiettivi c’è Raspadori: concorrenza con altri club

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, è tra gli obiettivi di mercato del Napoli, ma interessa anche ad altri club italiani.

Il Napoli pensa a Giacomo Raspadori per rafforzare il proprio attacco. Il giovane giocatore è stato convocato dalla Nazionale italiana per disputare l’Europeo 2020 ed il Napoli lo osserverà particolarmente. Tuttavia l’attaccante non è soltanto nel mirino del club azzurro: anche Juventus ed Inter vorrebbero il giocatore nella loro squadra.

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino descrive la situazione nel dettaglio:

“Nell’Italia di Mancini, oltre ai tre “napoletani” Di Lorenzo, Meret e Insigne, c’è un’altra pedina che si è aggregata quasi all’ultimo ma che Giuntoli tiene come osservato speciale già dalla scorsa estate: Giacomo Raspadori, classe 2000, sei gol in serie A è un’asta che come al solito solo il Sassuolo riesce a scatenare con enorme maestria. Infatti, anche Inter e Juventus sono sulle sue tracce e chissà dopo questo Euro2021 la sua quotazione a quanto arriverà.”

