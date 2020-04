Coronavirus in Italia: la previsione delle date con zero contagi, le ultime

Sulla base dei dati forniti ogni giorno alle 18 dalla Protezione civile e stimandone le variazioni quotidiane e la loro evoluzione nel tempo, l’Istituto Einaudi, l’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), un centro di ricerca universitaria di Roma sostenuto dalla Banca d’Italia, ma del tutto indipendente, ha avviato giorni fa uno studio che interessa moltissimo non solo l’intero nostro Paese, ma anche il resto del mondo.

L’intento è quello di formulare le prime proiezioni attendibili sulla data nella quale l’Italia arriverà a raggiungere quota zero nei nuovi contagi registrati nonché previsioni su Maggio.

Il lavoro è affidato a Franco Peracchi (affiliato all’Università di Tor Vergata).

Alcune regioni sembrano già più avanti di altre: Umbria, Basilicata, Molise e Sardegna hanno già toccato la soglia di ZERO nuovi contagi, mentre altre come Piemonte, Toscana e Abruzzo sembrano un po’ più lontane da quel traguardo, con qualche difficoltà in più proprio in Piemonte dove il cielo sanitario dovrebbe rasserenare entro I primi di Maggio. Mentre le altre regioni del Centrosud sembrano gradualmente uscire dall’emergenza con una previsione tra il 22 e il 30 Aprile, il Veneto tende ad avere valori altalenanti; ancora problematica si presenta la situazione in Lombardia ed Emilia Romagna, qui sopratutto per le province occidentali: in queste ultime regioni tutto dovrebbe slittare alla prima Metà Di Maggio.

Poiché le regioni sembrano dirette verso il giorno-zero in tempi anche molto diversi, con uno scarto addirittura di quattro settimane fra la prima e l’ultima, gli autori hanno avanzato una proposta: utilizzare i primi territori a zero contagi per tentare sperimentazioni sulle modalità più sicure di procedere a riaperture graduali delle imprese e della vita civile.

Attenzione, tali previsioni hanno un senso solo se le misure restrittive verranno rispettate e fatte rispettare: infatti, sempre nel grafico si può notare come alla riapertura della vita civile ed economica potrebbero presentarsi nuovi scenari, rappresentati dalle aree colorate di azzurro e dai valori da 1 a 4; si potrà dunque verificare un nuovo aumento controllato di contagi (scenari 2 e 3 a Maggio ), oppure un nuovo pericoloso boom rappresentato dallo scenario 4.

