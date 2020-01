Calciomercato Napoli, tutto pronto per Amrabat e Rrahmani: ci siamo

Il Napoli è letteralmente scatenato, pronto a chiudere un altro doppio colpo. A differenza di Demme e Lobotka però, che vestiranno subito la maglia azzurra, Rrahmani e Amrabat invece si trasferiranno all’ombra del San Paolo a partire direttamente da giugno.

Con il centrale del Verona l’accordo è stato raggiunto ormai da tempo, e anche per il centrocampista marocchino sembra ci sia il via libera. Il Napoli ha ceduto sulla durata del contratto offrendo al ragazzo 4 anni, non 5 come si voleva fare inizialmente, a circa 2 milioni di euro a stagione compresi i bonus. La trattativa sembra ormai in dirittura d’arrivo.

Fonte Corriere Veneto.

