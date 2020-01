Napoli, il rinnovo di Allan è vicino: le ultime

“Allan viaggia velocemente verso il rinnovo con adeguamento. Il Napoli lo blinda. C’erano state incomprensioni sulle multe e sull’ammutinamento, ma tutto rientrato nella norma. Guadagnerà circa 4 mln con bonus e prolungamento dal 2023 a 2024″.

Queste le parole di Alfredo Pedullà, convinto che il Napoli sia ormai a un passo dal far firmare ad Allan un prolungamento di contratto di altri 3 o 4 anni. Nonostante l’ammutinamento e i dissapori che si sono susseguiti in queste settimane, il brasiliano è sempre un perno fondamentale della compagine azzurra e per questo motivo De Laurentiis vuole trattenerlo ancora a lungo in squadra.

