TuttoJuve, appello alle autorità: “Vietate trasferta ai napoletani, a tutela del civile pubblico torinese”

TuttoJuve fa un appello alle autorità in vista di Juventus-Napoli

Dopo il Cagliari, per il Napoli la prossima trasferta è a Torino contro la Juventus e su “TuttoJuve”, un editoriale a firma della redazione del sito, si fa appello alle autorità di vietare la trasferta ai tifosi napoletani dopo i fatti di Cagliari, a tutela del pubbluco torinese.

TuttoJuve, appello alle autorità

“Di fronte ai gravi fatti di Cagliari, l’auspicio è che in settimana si muovano gli organi competenti per individuare i responsabili degli ultimi deprecabili atti di violenza e per vietare la trasferta dei tifosi napoletani o pseudo tali, all’Allianz Stadium. Quella di sabato 21 settembre è indubbiamente una gara ad altissimo rischio e non certo per colpa del civilissimo pubblico torinese, che deve essere assolutamente tutelato”.

