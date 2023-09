Kvratskhelia dopo Napoli-Udinese: “Andrò avanti così”

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro l’Udinese.

Il Napoli porta a casa i tre punti contro l’Udinese e l’attaccante Khvicha Kvaratskhelia ha parlato ai microfoni di DAZN.

“Andrò avanti così, sono contento perché sono tornato. Sono tornato, sono felice. Non segnare per sei mesi rende nervoso, è normale. Oggi meritavamo di vincere, dopo il successo con il Sassuolo ci siamo parlati e anche parlando con l’allenatore abbiamo capito che era importante tornare a giocare in questo modo. Non importa chi segna, l’importante è dare il contributo alla vittoria. Forza Napoli.”

