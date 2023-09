Napoli-Udinese, Sottil: “Gli azzurri hanno meritato. Rigore? Siamo sempre ai soliti discorsi”

Napoli-Udinese, le parole di Sottil dopo la sconfitta

L’allenatore dell’Udinese Andrea Sottil, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta per 4-1 della sua squadra al Maradona. Ecco quanto dichiarato dal tecnico:

“Eravamo consapevoli della difficoltà della partita, il Napoli è una squadra forte ma non abbiamo iniziato male. Gli azzurri hanno strameritato. Ci voleva maggior cattiveria agonistica da parte nostra, ora rientriamo a casa e pensiamo alla prossima gara. Mi aspettavo più intensità nel pressing, anche perché l’avevamo preparata così. La qualità del Napoli è veramente alta, ti fanno il secondo ed il terzo gol per poi prendere il quarto quando eri tornato in partita. Ora c’è da restare lucidi e preparare al meglio la gara con il Genoa. Rigore? Siamo sempre ai soliti discorsi, l’arbitro non lo ritiene fallo e quindi il VAR non dovrebbe intervenire. Però, ripeto, il Napoli ha meritato e noi abbiamo fatto degli errori sui gol senza rientrare in partita”.

Fonte immagine in evidenza: Foto di jorono da Pixabay

