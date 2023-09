L’ex azzurro Denis: “Il Napoli arriverà tra le prime in classifica”

German Denis, ex giocatore del club azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”.

German Denis ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” ed ha espresso la sua opinione proprio su club azzurro.

“Il Napoli è favorito contro l’Udinese in un match che servirebbe a dare fiducia agli azzurri con un nuovo tecnico. Può essere un punto di partenza per gli azzurri. Osimhen e Kvaratskhelia sono un po’ sottotono e qualcuno mette in dubbio le loro capacità, ma siamo solo all’inizio di un campionato difficile; i problemi del nigeriano si risolveranno presto e non succederà nulla. Anche a me è capitato tante volte di non essere al meglio e bisogna cercare di rmanere tranquilli. Basta fare una doppietta per far dimenticare a tutti quello che sta succedendo. Spalletti ha lasciato l’asticella molto in alto, ma Garcia può fare bene e il Napoli sicuramente arriverà tra le prime in classifica.”

