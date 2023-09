Dopo Napoli-Udinese previsto incontro tra Garcia e De Laurentiis

Dopo la sfida tra Napoli ed Udinese in programma questa sera ci dovrebbe essere un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia.

Questa sera alle ore 20:45 il Napoli di Rudi Garcia sfiderà l’Udinese di Andrea Sottil. Dopo tale match, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sarebbe previsto un incontro tra il tecnico ed il Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Il motivo ha di certo a che fare con gli ultimi risultati portati a casa dalla squadra azzurra, non proprio ottimali.

Ecco quanto riporta il noto quotidiano:

“De Laurentiis seguirà la partita del Napoli con l’Udinese dal Maradona. In sequenza incontrerà Rudi Garcia, che sa bene di essere su un filo, perché lo dice il calcio mica la retorica del pallone. Al momento il Napoli ha dato piena fiducia all’allenatore che però dovrà dare delle risposte visto che in Serie A non vince da tre partite consecutive (1 sconfitta con la Lazio e 2 pareggi con Genoa e Bologna).”

