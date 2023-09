Spunta un retroscena relativo al video su Osimhen

Il giornalista ed inviato di Sky Massimo Ugolini ha rivelato un retroscena relativo al video sull’attaccante Victor Osimhen.

Nella giornata di ieri sarebbe apparso un video che deridente nei confronti di Victor Osimhen sui canali social del Napoli. Nonostante quest’ultimo sia stato cancellato ha comunque suscitato malumore sia da parte dell’attaccante sia del suo agente.

Il giornalista Sky Massimo Ugolini ha svelato un retroscena proprio in merito a tale situazione:

“Intanto questa sera Victor Osimhen giocherà: dovrebbe essere in campo. Ed è fra i convocati per Napoli-Udinese. Una situazione molto delicata e spiacevole, tant’è che ha tolto le immagini da Instagram con la maglia azzurra. Un segnale chiaro di un malessere diffuso, manifestato anche dalla reazione a Rudi Garcia. Ricordiamo che il giocatore è alla ricerca del rinnovo e prolungamento da quest’estate. Il presidente l’ha voluto tenere a Napoli, ancora non è stato trovato l’accordo: è evidente che è una situazione non semplice. Sul caso TikTok, si è aspettato un po’ troppo tempo dopo che Victor ha chiesto di rimuovere i video: hanno peccato di sensibilità.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Udinese, i convocati di Sottil per la gara contro il Napoli

Napoli-Udinese, quasi sold-out al Maradona: ultimi biglietti, i settori disponibili

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”