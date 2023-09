Napoli, Osimhen via a gennaio in caso di mancato chiarimento

La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime notizie relative alla situazione di Victor Osimhen con il Napoli.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha rivelato che Victor Osimhen potrebbe salutare il Napoli a gennaio in caso di mancato chiarimento tra le due parti.

“Osimhen sempre più lontano dal Napoli: rinnovo distante, possibile l’addio a gennaio. Il caso scatenato dalle immagini postate sui social dal club è solo la punta dell’iceberg di un rapporto in sofferenza. Con una minaccia di azione legale sulla vicenda da parte del procuratore verso il club, diventa anacronistico a questo punto parlare di rinnovo di contratto. La telenovela estiva cominciata in Trentino e proseguita in Abruzzo per decine di incontri fra De Laurentiis e Calenda non ha portato a nulla. Negli ultimi giorni l’agente aspettava ancora una risposta del club sulle richieste, ma ora è subentrata questa situazione che ha gelato i rapporti. Occhio quindi alla sessione invernale, col rischio altrimenti – data la scadenza tra poco più di un anno – che la quotazione si abbassi. A meno che non rientri tutto nelle prossime ore e settimane. Ma al momento lo scenario di un addio a inizio 2024 non è da escludere. Via social i tifosi si scatenano e sono convinti si tratti di una manovra del giocatore per andare via. In attesa di capire quali saranno gli scenari che si apriranno sul mercato di gennaio – e con il giocatore in scadenza fra poco più di un anno c’è il rischio che la quotazione si abbassi – la parola passa al campo. Osimhen vuole vincere, sempre. E vedremo anche quale sarà l’atteggiamento della gente stasera in Napoli-Udinese.”

Fonte foto: Flickr.com

