Ghoulam: “Legatissimo al Napoli, gli azzurri si riprenderanno”

L’ex giocatore azzurro Faouzi Ghoulam ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”.

Faouzi Ghoulam, ex giocatore del Napoli che attualmente veste la maglia dell’Hatayspor, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sul club azzurro.

Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a “Rado Kiss Kiss Napoli”:

“Sono attaccato a Napoli penso che la gente abbia lo stesso amore che io provo per loro. Per quanto riguarda il livello calcistico sono contento della mia avventura in Turchia. Ho anche giocato ed ho avuto buone sensazioni sul mio rientro. I nostri tifosi ci tenevano a questa partita e sono felice anche della vittoria. Siamo appena alle prime giornate di campionato, è solo l’inizio rispetto ad un inizio non straordinario, il Napoli andrà in ripresa. Dobbiamo ricordare che l’anno scorso c’è stata una stagione eccezionale, poi è difficile ripetersi, le altre squadre si sono rinforzate. La stagione scorsa è stata molto lunga. Il Napoli ha bisogno di un po’ più di tempo per rimettersi in carreggiata.”

