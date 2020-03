Muriqi,l’intermediario:”Napoli? Su di lui tante squadre, la priorità è l’Italia”

Nuovo nome per l’attacco azzurro

Ai microfoni di Tmw, è inttervenuta Francesca Alfieri, legale degli intermediari in esclusiva per l’Italia con l’agente di Muriqi, Haluk Canatar. Negli ultimi giorni il nome dell’attaccatne del Fenerbache è stato accostato al Napoli, ecco quanto dichiarato dal legale in merito:

“Piace a diversi club, questo è vero. Di più in questa fase è difficile dire, e meglio non scendere nei dettagli. Napoli? Come detto, aspettiamo, non posso né confermare né smentire. Sicuramente è un giocatore che si è messo in mostra e che sta riscuotendo l’interesse di diversi club di vertice: ci sono delle trattative, vedremo come andranno avanti, senza sbilanciarsi. Concorrenza Premier? Non è detto. Anzi, vi posso dire che in questo momento la sua priorità sarebbe quella di giocare in Italia. Anche per un fattore culturale se vogliamo: è kosovaro, e quindi albanese di origini. In questi giorni difficili, abbiamo visto quanto sia stretto il legame tra Italia e Albania. Venire nel nostro Paese sarebbe la sua prima scelta”.

