Zoff: ”Napoli sogna lo Scudetto? Credo siano attrezzati”

Zoff : complimenti a Sarri, ha dimostrato versatilità ed intelligenza. Donnarumma è un predestinato

Dino Zoff, ex allenatore della Nazionale, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni riguardanti anche la possibilità che il Napoli possa vincere lo Scudetto:

“Napoli sogna lo Scudetto? Credo siano attrezzati, Sarri sta proponendo un’idea di gioco bellissima, la concorrenza è certamente spietata ma gli azzurri se la giocheranno fino alla fine, con Inter e Juve. Queste due squadre forse hanno meno abitudine a vincere, il Napoli dovrà essere determinato e non avere troppa apprensione, è chiaro che poi i giocatori faranno il resto.

Cosa vuol dire Napoli campione d’inverno per Sarri? Arrivare in una grande piazza ed essere subito super competitivo è stato importante, lui ci ha messo del suo cambiando modulo, ciò dimostra grande versatilità ed intelligenza. Reina? Senza dubbio è un uomo di personalità, di equilibrio, che conta molto nello spogliatoio.

La Nazionale? Conte ha messo su una squadra che gioca bene, certo la rosa magari è un po’ ristretta, ma già il fatto che andiamo in Francia senza presunzione è positivo. L’Italia si è qualificata con anticipo, non so se potrà vincere gli Europei, ma può sicuramente fare bene.

Donnarumma? Se giochi in serie A a 16 anni titolare in una squadra come il Milan, in una grande città, sei un predestinato, solo lui può rovinarsi”. Conclude Zoff.

