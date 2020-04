Caos Juventus, Ronaldo non vuole rientrare in Italia. E scoppia il caso Dybala

Ronaldo non vuole saperne di fare ritorno in Italia, la positività di Dybala preoccupa l’entourage del Portoghese

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, in casa Juventus si sarebbe creato un caso Ronaldo il quale sembrerebbe non voler far ritorno in Italia in caso di ripresa degli allenamenti. Attualmente l’ex Real si trova in Portogallo dall’inizio di Marzo, essendo stato tra i primi calciatori a lasciare l’Italia dopo l’entrata in vigore del lockdown. E sembrerebbe che non voglia muoversi del Portogallo, per ragioni di sicurezza. A complicare la situazione, ci sarebbe anche la complicità del suo entorurage sulal diffusione della notizia della positività di Dybala. Ecco quanto riportato dal quotidiano: Non è forse un caso che proprio dalla Spagna, la Spagna mediaticamente parlando di CR7, sia stata rilanciata nuovamente la positività di Paulo Dybala anche dopo il nuovo tampone. ’è chi pensa che questo possa essere stato un messaggio ulteriore fatto arrivare proprio dall’entourage di Ronaldo, che sta bene dove si trova ora, che non ha alcuna intenzione di tornare almeno per il momento”.

