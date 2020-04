Coronavirus, “Non ci si riammala perchè tutti i malati sviluppano anticorpi entro 19 giorni”

Coronavirus – Gli anticorpi ci sono in tutti i malati, ora resta da scoprire se ci proteggono e per quanto

Coronavirus – Uno studio cinese pubblicato il 29 aprile su “Nature Medicine” da’ una buona notizia: tutte le persone entrate in contatto con il virus sviluppano anticorpi. Non era scontato ed è un buon punto di partenza per i test sierologici che sono attualmente in circolazione anche in Italia.