Valentini contro Spadafora:”Non si sta assumendo le sue responsabilità”

L’ex dg della FIGC critica duramente il Ministro Spadafora e gli da un cosiglio

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia, è intervenuto in diretta l’ex direttore generale della FIGC Antonello Valentini il quale ha espresso al sua opinione del calcio Italiano. Non ha risparmiato delle critiche al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, in merito al suo operato. Ecco quanto dichiarato: “Io non sono tra quelli che dicono che il calcio deve riprendere a tutti i costi. E’ un settore importante dell’Italia, versa allo Stato un miliardo e più di tasse all’anno. Ma c’è ancora una gran confusione. Bisogna ritrovare una unità di intenti e ancora non c’è stata perché il Ministro Spadafora non si sta assumendo le sue responsabilità. Ci vorrebbero più consiglieri per lui, che una volta ha detto una cosa, poi un’altra, poi ha smentito Conte pochi minuti dopo il suo discorso”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, “Non ci si riammala perchè tutti i malati sviluppano anticorpi entro 19 giorni”

Coronavirus, il bollettino del 30 aprile – Ottimo andamento e numeri in netto miglioramento

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: a 12 anni 7.700 vasche a nuoto per Msf