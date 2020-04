Attacchi al Sud, il sindaco De Magistris querela Feltri e Giordano

Luigi De Magistris va al contrattacco e querela entrambi i giornalisti dopo le offese fatte al Sud

Come riportato da Ilmattino.it, dopo le dichiarazioni di Feltri che aveva definitino i Meridionali inferiori è arrivata la risposta del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Infatti nella giornata di oggi, il primo cittadino napoletano, ha annunciato attraverso una nota ufficiale specifica:“Per conto del Comune di Napoli, quale persona offesa, ha nominato difensori gli avv. Fabio Maria Ferrari e Marco Buzzo che provvederanno ad inoltrare la querela del primo cittadino alla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, territorialmente competente”. Destinatari dell’azione legale saranno sia Vittorio Feltri che Mario Giordano, quest’ultimo accusato di non aver preso le distanze in merito a quella dichiarazione offensiva fatta dal giornalista di Libero.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Valentini contro Spadafora:”Non si sta assumendo le sue responsabilità”

Coronavirus, “Non ci si riammala perchè tutti i malati sviluppano anticorpi entro 19 giorni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lombardia, in calo contagi e decessi