Tegola Sassuolo, Berardi dovrà operarsi: il motivo

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi dovrà sottoporsi ad un operazione a causa di un infortunio avvenuto ieri.

Nella giornata di ieri, nel corso di un allenamento con il Sassuolo, Domenico Berardi ha riportato un brutto infortunio. Per tale ragione il giocatore dovrà sottoporsi ad un operazione che avverrà proprio nella giornata di oggi.

La notizia è stata riportata proprio dal club neroverde attraverso il proprio sito ufficiale. Domenico Berardi sarà dunque assente nella prossima gara di campionato contro la Lazio. Non si conoscono attualmente i suoi tempi di recupero, ragion per cui la sua presenza è in dubbio per la sfida contro il Napoli in programma il prossimo 28 febbraio.

Di seguito le parole del club:

“Il calciatore Domenico Berardi, nel corso dell’allenamento di ieri, ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti, effettuati in mattinata, hanno evidenziato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale. Il calciatore si sottoporrà ad intervento chirurgico in data odierna.”

