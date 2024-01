Marchetti: “Napoli, rivoluzione completata. In arrivo anche Perez”

Luca Marchetti annuncia Perez al Napoli

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha annunciato il prossimo arrivo al Napoli di Nehuen Perez, dopo che il club azzurro ha trovato l’accordo con l’Udinese per finalizzare il trasferimento. Attraverso il portale Tuttomercatoweb.com, ha poi fornito i dettagli anche sul contratto del difensore:

“A Napoli la rivoluzione sta per essere completata: è infatti in dirittura d’arrivo la trattativa per Nehuen Perez dall’Udinese. L’accordo fra i due club è in via di finalizzazione: probabilmente la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore, intesa sulla base di 18 milioni (16 + 2 di bonus). Perez firmerà un contratto di 4 anni e mezzo a 1.6 milioni circa a stagione.”

