Mertens: “Io via da Napoli? Smentisco categoricamente, non ho motivo per andarmene”

Il belga smentisce categoricamente le voci che lo vorrebbero lontano da Napoli

Dries Mertens, dal ritiro del Belgio ha smentito le le voci riguardanti un suo possibile addio al Napoli. L’attaccante ha parlato in conferenza stampa.

Queste le sue parole:

“Smentisco categoricamente ogni voce di partenza. Non ho assolutamente nessun motivo per andar via da Napoli. Il problema è che qui non potrei parlare del club, ma non credo che me ne andrò. Maradona? Re Filippo è venuto qui in ritiro e si è congratulato con me per aver battuto il record di gol segnati con la maglia del Napoli che apparteneva a Diego”.

