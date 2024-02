Allenamento Napoli, il report alla vigilia del match contro il Verona

Alla viglia del match di campionato contro il Verona la SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta odierna di allenamento.

Il Napoli si è allenato anche nella giornata di oggi, alla vigilia del match contro l’Hellas Verona. La SSC Napoli ha fatto sapere quanto effettuato presso il Konami Training Center di Castel Volturno.

Secondo quanto si legge sul sito ufficiale del club Piotr Zielinski ha lavorato in palestra mentre Alex Meret e Mathis Olivera hanno continuato con il lavoro personalizzato.

“Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma domani allo Stadio Maradona per la 23esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Zielinski ha lavorato in palestra. Personalizzato in campo per Olivera e Meret.”

