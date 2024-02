Zanoli, l’agente racconta la trattativa con la Salernitana

Alessandro Moggi, agente di Alessandro Zanoli ha raccontato la trattativa con la Salernitana ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli”.

Il difensore Alessandro Zanoli ha da poco lasciato il Napoli per iniziare una nuova esperienza alla Salernitana. Alessandro Moggi, suo agente, ha parlato della suddetta trattativa ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, nel corso della trasmissione “Radio Goal”.

Di seguito quanto dichiarato:

“Zanoli alla Salernitana è stata una trattativa difficile e molto lunga. Fare mercato è difficile e lo abbiamo visto con tante trattative saltate all’ultimo istante. I giovani italiani devono giocare, hanno bisogno di essere costanti e non possono stare dietro al titolare, cosa che può fare un calciatore già maturo. Se non facciamo giocare i giovani italiani non avremo mai una nazionale competitiva che è l’obiettivo di tutti. Quando iniziò questo percorso di assistenza a Zanoli, Giuntoli lo scorso anno mi disse: “questo è un altro Paolo Maldini”. È il prototipo del calciatore moderno, ha gamba, forza e struttura. Se avrà continuità troverà la sua destinazione finale, tra i top club del calcio internazionale. Il Napoli lo ha ceduto in prestito alla Salernitana e il futuro lo scopriremo in seguito. Trovando continuità di prestazioni e rendimento si arriverà al destino finale di un calciatore importante come Alessandro. Tanti anni fa Conte, ai tempi del Siena, disse che quel giovanissimo Ciro Immobile che aveva in rosa e non giocava, me lo definì un diamante grezzo. Ora ha un contratto che lo lega alla Lazio fino al 2026, è presto per parlarne.”

