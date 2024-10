Rapporti tesi tra il Napoli e Mario Rui: il retroscena

Francesco De Luca, giornalista de Il Mattino ha parlato in breve della situazione relativa al terzino del Napoli Mario Rui.

Mario Rui, terzino portoghese del Napoli, non si troverebbe attualmente in una situazione del tutto ottimale. Nonostante vesta ancora la maglia del Napoli il portoghese non fa parte del progetto di Antonio Conte, in più avrebbe raffreddato anche i rapporti con il suo agente Mario Giuffredi.

Il giornalista de Il Mattino Francesco De Luca analizza la situazione nel dettaglio ai microfoni di “Radio Napoli Centrale”:

“Rottura tra Mario Rui e il suo agente? C’è una disputa dinanzi al collegio di garanzia del CONI che deciderà su questa vicenda. Non ho ben compreso il comportamento del terzino: ci sono state delle proposte per lui, capisco che aspirasse a restare a Napoli ma è fuori dai piani tecnici. Si è rivolto all’AIC che l’ha fatto reintegrare, si allena con i compagni in attesa di quello che potrà succedere a gennaio o all’esaurimento del contratto. Mario Rui avrebbe potuto fare altre valutazioni, resta un giocatore che vale, uno dei protagonisti dello scudetto. Può darsi che la situazione tra Mario Rui e Mario Giuffredi è talmente tesa che si è deciso per questa strada. Mario Rui era tra le prime file quando Giuffredi presentò l’autobiografia. Ha scritto del grande aiuto datogli per entrare nel grande calcio e Mario Rui gli è sempre stato riconoscente. Sono situazioni che si verificano nel calcio e nella vita, vediamo cosa deciderà il collegio di garanzia del CONI.”

