Lukaku: “Presenza di Conte fondamentale, il percorso è all’inizio”

L’attaccante Romelu Lukaku ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del TG1 dopo la sfida tra Italia e Belgio.

L’attaccante del Napoli Romelu Lukaku non è figurato tra i protagonisti di ieri sera, nella sfida tra Italia e Belgio andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma e terminata con il punteggio di 2-2.

Al termine della sfida ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del TG1:

“Rimanere con la mia squadra era per me più importante. Ho scelto di lavorare, l’anno scorso non ho fatto il ritiro e alla fine l’ho pagata. La presenza di Antonio Conte è stata molto importante, fondamentale, tutti sanno il rapporto che c’è tra noi. Lui conosce il mio passato, la mia famiglia e questo fa una grande differenza. Io ho giocato in Premier League, ma la Serie A sta veramente tornando. Adesso siamo al primo posto, dobbiamo stare molto calmi perché siamo solo all’inizio del percorso. La pizza non l’ho ancora assaggiata, sono disciplinato.”

