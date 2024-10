Meret in pieno recupero, ma potrebbe saltare Empoli-Napoli

Nonostante il portiere del Napoli Alex Meret stia ben recuperando dall’infortunio potrebbe saltare la sfida contro l’Empoli.

Alex Meret potrebbe saltare la sfida di campionato tra Empoli e Napoli. Il portiere azzurro è in pieno recupero da un infortunio avvenuto durante la gara contro la Juventus, tuttavia potrebbe tornare in campo in occasione della sfida contro il Lecce, il prossimo 26 ottobre. Il motivo sarebbe semplicemente una maggiore precauzione da parte del tecnico Antonio Conte.

Il quotidiano Repubblica ha riassunto quanto accaduto ieri in allenamento, soffermandosi anche sull’estremo difensore:

“Belle doppiette con cui Lukaku e Neres hanno confermato il loro crescente periodo di forma durante l’allenamento congiunto con la Juve Stabia, che si è svolto ieri pomeriggio a Castel Volturno. Almeno nel bunker dei Training Center è stata una giornata normale, senza alcuna tensione a parte i dubbi sul recupero di Alex Meret, che potrebbe saltare per motivi precauzionali pure la trasferta di Empoli.”

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tentato furto Juan Jesus, il racconto del giocatore

Furto Politano: è già la seconda volta che gli capita a Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bonus Spesa 2025: Un Aiuto in Più per le Famiglie in Difficoltà