Tentato furto Juan Jesus, il racconto del giocatore

A pochi giorni dal tentato furto della sua auto il difensore del Napoli Juan Jesus ha denunciato l’accaduto.

Sono passati pochi giorni dal tentativo di furto all’auto di Juan Jesus e per il brasiliano è arrivato il momento di denunciare in prima persona l’episodio spiacevole.

Il quotidiano Repubblica si è brevemente concentrato sul racconto del giocatore:

“È invece appena iniziato l’esame delle denunce di Juan Jesus e Politano. Il difensore brasiliano ha raccontato di essere stato pedinato per un mese e ora bisognerà capire come mai i ladri – dopo aver preparato il loro piano in maniera così accurata – si siano limitati a danneggiare il vistoso Suv del giocatore di Belo Horizonte, senza riuscire a metterlo in moto e portarlo via. Uno sfregio fine a sé stesso, a conti fatti.”

