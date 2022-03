UFFICIALE – I convocati del Napoli per la sfida con l’Udinese

UFFICIALE – Diramati i convocati del Napoli per la sfida di oggi contro l’Udinese: out Petagna, Meret e Ounas.

I convocati del Napoli: out Petagna, Meret e Ounas per un problema muscolare. Rientreranno in lista Malcuit e Tuanzebe.

I convocati azzurri: Ospina, Idasiak, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Politano.

