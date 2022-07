De Laurentiis annuncia i prezzi della campagna abbonamenti

Intervista De Laurentiis, le parole del presidente a Radio Kiss Kiss Napoli

“Abbonamenti? La campagna parte il 25 luglio e ci sono parecchie novità. Abbiamo previsto tariffe scontate per famiglie e donne. Sconto del 50% per gli Under 14 e del 25% per il secondo componente della coppia. In generale le donne avranno comunque uno sconto del 10%. Prezzi? Le Curve inferiori costeranno 195 euro, per le donne 175 euro, per una coppia 136,50 euro e per i figli Under 14 97 euro. Le Curve superiori l’intero 205, 213, 50. gli 152,50 euro. I Distinti inferiori costano per intero 390 euro, per le donne 351, la coppia 273, gli Under 14 195 euro. L’intero 570, le donne 513, la coppia 399, gli Under 14 285. Tribuna nisida: intero 766 euro, la coppia 539, gli Under 14 385. Tribuan posillipo: intero 1030 euro., donne 927 euro, coppie 721, Under 14 521 euro.