Europa League, Lazio: due settori della curva chiusi per un turno

In occasione del prossimo turno di Europa League in cui sarà impegnata la Lazio due settori della curva biancoceleste saranno chiusi.

Due settori della curva della Lazio saranno chiusi per il prossimo turno di Europa League. Il motivo avrebbe a che fare con alcuni comportamenti razzisti da parte dei tifosi biancocelesti durante la sfida casalinga contro il Nizza.

Di seguito quanto riportato da ANSA:

“La Uefa ha sanzionato la Lazio per il comportamento razzista dei tifosi durante la partita dello scorso 3 ottobre contro il Nizza con la chiusura parziale della curva Nord (settori 48 e 49) dello stadio Olimpico per la prossima partita in ambito Uefa. La Federcalcio continentale ha deciso di dare seguito alla sanzione già comminata lo scorso 13 dicembre 2023 e poi sospesa per un periodo di prova di un anno. Allo stesso tempo l’Uefa ha disposto un’ulteriore giornata di squalifica, sospesa però per un periodo di prova di un anno. Il club romano dovrà anche pagare una multa di 45mila euro.”

