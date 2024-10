McTominay ha già lasciato il segno: emerge un dato su di lui

Il quotidiano Il Mattino si è soffermato sull’impatto più che positivo di Scott McTominay da quando è arrivato a Napoli.

Scott McTominay veste la maglia del Napoli solo da pochi mesi, tuttavia ha già lasciato il segno all’interno del club azzurro. L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermato proprio sull’attaccante scozzese ed ha evidenziato un dato in particolar modo.

Di seguito le parole del quotidiano campano sul giocatore:

“Due gol, tante giocate, infiniti chilometri percorsi. Nessuno corre come lui: 8.07 km la distanza media percorsa, più di tutti gli altri in Serie A. Dietro di lui solo Henderson, altro scozzese e non è un caso. L’impatto di Scott è stato clamoroso: non ha solo più benzina degli altri – ha fatto la preparazione con lo United, aveva anche giocato due gare in Premier prima dell’arrivo – ma la usa meglio ed è pure riuscito a far cambiare idea a Conte.”

