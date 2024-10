Il Napoli pensa a Skriniar, ma c’è il problema legato all’ingaggio

Secondo Emanuele Cammaroto il Napoli potrebbe essere interessato a Milan Skriniar, difensore del Paris Saint-Germain.

Il giornalista Emanuele Cammaroto ha parlato di un presunto interesse da parte del Napoli nei confronti di Milan Skriniar.

Di seguito le sue parole a “Radio Punto Zero”, nel corso della trasmissione “Napolimagazine live”:

“In questi giorni il mercato del Napoli è in ebollizione. Antonio Conte ci ha preso gusto e l’obiettivo è quello di completare la rosa a gennaio. Ci sarebbero due o tre mosse di mercato per gli azzurri: in uscita potenzialmente 4 o 5 nomi. Stiamo parlando di Mario Rui, che è fuori dai piani; attenzione a Juan Jesus, che è destinato a partire forse a giugno ma potrebbe esserci un anticipo poiché l’agente ha buoni rapporti con l’Arabia. Inoltre ci sarebbe Milan Skriniar che vuole lasciare il PSG ed è ai margini. Su di lui c’è la Juventus, ma Conte ha già raddrizzato le antenne. Il Napoli ci aveva già provato e l’idea è quella di riprovarci, ma c’è il nodo dell’ingaggio. Se ci fosse una partecipazione del PSG, che resta interessato a Kvaratskhelia, si può fare.”

