Serie A, Roberto De Zerbi sceglie l’estero. Sarà il nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk

De Zerbi va all’estero, per lui accordo con lo Shakhtar Donetsk

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Roberto De Zerbi sarà lontano dal nostro campionato. L’attuale tecnico del Sassuolo, è vicinissimo all’accordo con lo Shakhtar Donetsk con il quale si appresta a firmare un contratto da 2 milioni per le prossime tre stagiono. De Zerbi in passato è stato accostato a molti club del nostro campionato, tra cui il Napoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Jorginho,l’agente: “Vorrebbe tornare in italia, legame speciale con Napoli”

Napoli, scongiurato pericolo: tutti negativi al Covid-19 i tamponi gruppo squadra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nei sondaggi la Lega è scesa sotto il 22%. E Meloni registra un altro record