Mutti su Udinese-Napoli: ”Per gli azzurri ci saranno problemi”

Mutti: Udinese-Napoli? Bianconeri fisici e tosti, per gli azzurri ci saranno problemi, ma una vittoria rasserenerebbe l’ambiente

Bortolo Mutti ha parlato a Radio Sportiva -tra l’altro- di Udinese–Napoli e delle difficoltà che gli azzurri potrebbero incontrare nel match del Friuli.

Queste le parole dell’allenatore:

SU LAZIO-JUVENTUS

Biancocelesti in grande condizione, motivati e con l’ambizione di porsi come possibile candidata allo scudetto. Per i bianconeri non sarà facile. Inter-Roma? Pareggio giusto, le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi, sicuramente per i nerazzurri ci sarà il rammarico per aver mancato l’allungo momentaneo a +4.

MUTTI SU UDINESE-NAPOLI

Bianconeri fisici e tosti, per gli azzurri ci saranno problemi, ma una vittoria rasserenerebbe l’ambiente

E SU ATALANTA-VERONA

I gialloblu sono, insieme al Cagliari, la sorpresa del campionato. Juric e Gasperini sono della stessa scuola. Per i nerazzurri è un appuntamento importante, ma di fronte avrà una squadra che lotta. Conclude Mutti.

