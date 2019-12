IL PRONOSTICO – Partite di Serie A del 07/12/2019. Focus sugli incontri di Napoli e Juventus

Il Pronostico: oggi proviamo il raddoppio con le partite di Napoli e Juventus

Prima di iniziare a leggere il consiglio della giocata di oggi, è bene TU sappia che:

” ‘o jouco nun ha maje arriccut’ ‘a nisciuno!”

Pronostico della partita delle ore 18:00

Udinese-Napoli

analisi ultime gare disputate:

L’ Udinese arriva alla gara contro il Napoli dopo la sconfitta (3-0) a Roma in casa della Lazio; Il Napoli è stato sconfitto, al San Paolo, dal Bologna in rimonta (1-2).

statistiche di campionato:

Dopo 14 partite, l’Udinese è 16esima in classifica con 14 punti (4V-2N-8S), ha il peggior attacco della serie A (al pari della Spal) con solo 9 gol segnati (0,6 a gara) e subisce facilmente gol, 23 quelli incassati (1,6 a gara); Dopo 14 partite, il Napoli, contro ogni previsione, è 7° in classifica (5V-5N-4S) ha all’attivo 23 gol segnati (1,6 a gara) e la difesa che prende gol con facilità: 18 sono quelli incassati (1,3)a gara).

rendimento ultime 5 partite:

I friulani, nelle ultime 5 gare di serie A, hanno collezionato 3 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria, arrivata peraltro sul campo del Genoa (3-1). L’ultima vittoria in casa è datata 20/10/19: 1-0 al Toro.

Il Napoli invece ha un rendimento negativissimo. Infatti, nelle ultime 5 gare disputate, vanta un misero bottino di solo 3 punti, frutto di altrettanti pareggi. Le 2 sconfitte e le zero vittorie fanno il resto. Ultima partita vinta dai partenopei è quella arrivata contro il Verona, al San Paolo (2-0).

Consiglio: Il Napoli non può lasciar per strada altri punti, rischierebbe di compromettere seriamente la prossima partecipazione in Champions League. L’Udinese, dal canto suo, arriva dall’ottima prova in Coppa Itala contro il Bologna, partita vinta 4-0, ed in casa vorrà, come sempre, dire la sua. Il Napoli visto ultimamente ha serie difficoltà in mezzo al campo, ma dare fiducia alla squadra di Ancelotti è quasi un obbligo.

ecco il nostro pronostico: X2 + multigol 1-5

Pronostico della partita delle ore 20:45

Lazio-Juventus

analisi ultime gare disputate:

La Lazio ha battuto in casa l’Udinese nell’ultimo impegno di campionato con un netto 3 a 0; I bianconeri hanno impattato (2-2) a Torino contro il Sassuolo.

statistiche di campionato:

Dopo 14 partite, gli uomini di Inzaghi sono al 3° posto in classifica con 30 punti (9V-3N-2S) hanno il secondo attacco del campionato con 33 gol realizzati (2,35 a gara) e subiscono poco in difesa: solo 14 le reti incassate (1 a partita); Dopo 14 partite, la Juve è 2a in classifica con 36 punti (11V-3N-0S) alle spalle dell’Inter di Conte, ha all’attivo 25 gol segnati (1,8 a gara) e la difesa poco battuta con soli 12 incassati (1,33 a gara). Mai sconfitta.

rendimento ultime 5 partite:

La formazione capitolina ha vinto le ultime 6 partite disputate ottenendo tutti i 18 punti in palio. FANTASTICO! La squadra di Sarri, prima del pari in casa contro il Sassuolo di De Zerbi (2-2), aveva ottenuto 4 vittorie in altrettante partite.

Consiglio: All’Olimpico, la squadra che gioca in casa è la Juventus. Impressionante il ruolino di marcia dei bianconeri negli ultimi 15 anni in casa della Lazio: 11 vittorie e 3 pareggi. Di fatto, l’ultima vittoria tra le mura amiche, la Lazio l’ha ottenuta (sarà un caso?) il 6 dicembre 2003: 2-0 il risultato finale. Dal canto suo, la Juve ha la possibilità di superare di nuovo l’Inter in classifica, visto lo scialbo 0-0 ottenuto dai nerazzurri contro la Roma a San Siro, nella serata di ieri.

ecco il nostro pronostico: X2 + multigol 1-5

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

un giocatore conosce il proprio valore massimo economico e, soprattutto, mentale!

e, soprattutto, cerca di stabilire un limite di gioco e non oltrepassarlo mai!

non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

per giocare! Sarà sempre denaro perso! le tattiche e lo studio delle giocate sono inutili, i risultati sono imprevedibili!

se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

